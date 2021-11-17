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00:06, 17 ноября 2021

Amazon выплатит полмиллиона долларов по обвинению в сокрытии данных о числе сотрудников, заразившихся коронавирусом

Компания Amazon выплатит полмиллиона долларов по обвинению в сокрытии данных о числе сотрудников, заразившихся коронавирусом. Газета Хилл пишет, что во время пандемии корпорация не смогла должным образом информировать складских работников и органы здравоохранения штата Калифорния. Суд пока не одобрил мировое соглашение.

В американской корпорации считают, что ситуация вызвана юридической формальностью. Речь идет о нарушении закона о праве на информацию, который в прошлом году был принят в Калифорнии. Представитель Amazon утверждает. Что существенных проблем с мерами по борьбе с короанвирусом выявлено не было, а все сотрудники, которые могли бы контактировать с инфицированными, узнавали об этом в установленном порядке.


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