Компания Amazon выплатит полмиллиона долларов по обвинению в сокрытии данных о числе сотрудников, заразившихся коронавирусом. Газета Хилл пишет, что во время пандемии корпорация не смогла должным образом информировать складских работников и органы здравоохранения штата Калифорния. Суд пока не одобрил мировое соглашение.

В американской корпорации считают, что ситуация вызвана юридической формальностью. Речь идет о нарушении закона о праве на информацию, который в прошлом году был принят в Калифорнии. Представитель Amazon утверждает. Что существенных проблем с мерами по борьбе с короанвирусом выявлено не было, а все сотрудники, которые могли бы контактировать с инфицированными, узнавали об этом в установленном порядке.