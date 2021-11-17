Об претензиях ведомства «Эху Москвы» рассказал сам Петр Канаев.
Канаев, отметил, что цитирование иноагентов даже с соответствующей пометкой, а тем более без, это одно из двух требующихся оснований для внесения в сам реестр. Второе – наличие иностранного финансирования. Здесь, по выражению Канаева, открывается простор для интерпретаций.
На главу объединенной редакции РБК составили протоколы за упоминание иностранных агентов без маркировки
Об претензиях ведомства «Эху Москвы» рассказал сам Петр Канаев.