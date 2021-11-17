На главу объединенной редакции РБК составили протоколы за упоминание иностранных агентов без маркировки

Об претензиях ведомства «Эху Москвы» рассказал сам Петр Канаев.



Канаев, отметил, что цитирование иноагентов даже с соответствующей пометкой, а тем более без, это одно из двух требующихся оснований для внесения в сам реестр. Второе – наличие иностранного финансирования. Здесь, по выражению Канаева, открывается простор для интерпретаций.

