Москва предложила создать договор по предотвращению гонки вооружений в космосе

Москва выступает за скорейшее согласование международного юридически обязывающего механизма по противодействию гонки вооружений в космосе. А гонку эту, с ее точки зрения, раскручивает Вашингтон. С таким заявлением выступил российский МИД на фоне обвинений США из-за спутника, взорванного сегодня утром на орбите в ходе испытаний ракетного оружия.

На испытаниях противоспутникового оружия ракетой поразили советский спутник «Целина-Д», выведенный на орбиту еще в 80-х и сегодня не используемый. Образовалось около полутора тысяч крупных обломков — за которыми сейчас ведется слежение — и сотни тысяч фрагментов неотслеживаемого космического мусора помельче.

В российском Минобороны представили компьютерное моделирование разлета обломков, из которого следует, что дело было примерно на 50 км выше орбиты, по которой вращается МКС. Поэтому, настаивают в военном ведомстве, никакой угрозы космонавтам обломки не несут.

Ранее об их опасности для МКС заговорили в Пентагоне. Безответственным шагом назвали испытания и в НАТО. Москва в ответ указывает, что никаких международных обязательств не нарушила. На Смоленской площади также напомнили, что в официальной российской военной доктрине не закреплены задачи достигнуть военного превосходства в космосе, чего не скажешь об аналогичных документах США.

Помимо Пентагона испытания аналогичного оружия, без всяких уведомлений, проводили также Индия и Китай, утверждают в Минобороны.