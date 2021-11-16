Курс биткоина показал крупнейшее снижение с начала сентября

Как отмечает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сайт Coinmarketcap, в середине дня оно составило более 10%, а котировки падали до 58,5 тысяч долларов – минимума с конца октября. Другие криптовалюты также начали терять в цене. Эксперты называют причиной перегретый рынок и новации в американском законодательстве. Они обязывают инвесторов сообщать налоговой о небольших сделках с криптовалютами.