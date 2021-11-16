Всемирная продовольственная программа ООН предложила миллиардерам план по борьбе с голодом в мире

На ее сайте описано, как пожертвования на 6,5 миллиардов помогут спасти более 40 миллионов человек в разных частях света.



В конце октября основатель компании Tesla Илон Маск сказал, что готов выделить деньги, если ООН объяснит, как именно эта сумма решит проблему. Он отметил, что в прошлом году было собрано свыше 8 миллиардов и спросил, почему это не исправило положение.