Министр иностранных дел Белоруссии обсудил миграционный кризис с главой европейской дипломатии

В ходе телефонного разговора Владимир Макей сказал Жозепу Боррелю о нацеленности Минска на совместный поиск путей решения проблемы и сообщил об ужесточении миграционного режима в республике.

Руководитель внешнеполитического ведомства также заверил, что Минск прилагает серьезные усилия для обеспечения беженцев гуманитарной помощью. Сегодня для них был переоборудован логистический центр неподалеку от белорусско-польской границы.

Днем мигранты группами пытались пробиться на территорию Польши. Они забрасывали пограничников и военных камнями. Те в ответ применяли слезоточивый газ и водометы.