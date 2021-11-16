Шульман считает основной причиной иска о ликвидации «Мемориала» ведение организацией списка политзаключенных

Политолог Екатерина Шульман считает, что основная причина иска прокуратуры о ликвидации «Мемориала» заключается в том, что правозащитная организация занимается составлением и ведением списка политзаключенных. Об этом эксперт сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я бы обратила внимание на то, что в этом в иске прокуратуры говорится, что «Мемориал*» не соблюдает законодательство об иноагентах и что-то там не маркирует. Но также там говорится, что эта структура занимается оправданием терроризма и экстремизма, размещая информацию для неопределенного круга лиц. Под информацией подразумевается список политзаключенных, который как раз расположен на сайте правозащитного центра «Мемориал». А ведение списка политзаключенных – это очень политически актуальная вещь», — пояснила Е.Шульман.

Политолог считает наличие такого списка «в авторитетной, международно признанной организации отнюдь не вопросом исторической памяти и мемориальных войн». «Это очень прикладная вещь. На основании таких списков, например, вводятся санкционные меры. Кто может признать осужденного политзаключенным? Для этого нужна какая-то инстанция. Видимо, логика состоит в том, что если эту инстанцию уничтожить и сайт этот прикрыть, то и политзаключенные сами исчезнут», — отметила Е.Шульман.

При этом она добавила, что в целом в обществе при обсуждении иска о ликвидации «Мемориала» «превалирует историческая версия». «Некоторое общее консенсусное мнение состоит в том, что ликвидация «Мемориала» и правозащитного центра «Мемориал» происходит из-за того, что нынешние правоохранительные органы считают себя преемниками предыдущих, поэтому всякое подвергание сомнению того, что власти всегда все делали правильно, кажется им расшатыванием основ и покушением на прочность конституционного строя», — заключила Е.Шульман.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.