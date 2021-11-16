Украинские спецслужбы заподозрили активистов, протестующих против вакцинации, в попытке захватить власть

При этом, как утверждается на сайте Службы безопасности Украины, сообщество управлялось кураторами из России. В качестве доказательств силовики привели переписку так называемых антиваксеров, в которой они обсуждают поиск оружия и соучастников для свержения власти в ряде регионов.

В начале месяца противники вакцинации от коронавирус провели митинг у здания Верховной рады. Они жаловались на нарушение своих конституционных прав.

