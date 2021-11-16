Обломки сбитого старого спутника, по данным Минобороны, находятся в 40 километрах выше орбиты МКС

Военное ведомство смоделировало траектории объектов, видео разместило агентство РИА Новости

В министерстве заверили, что никакой угрозы для Международной космической станции фрагменты спутника не представляют, а заявления о рисках не соответствуют действительности.

Ранее США, Британия, Франция и Германия раскритиковали испытания российского противоспутникового оружия. Вчера сообщалось, что экипаж МКС был вынужден укрыться на кораблях Союз и Crew Dragon.

Первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Шамсаил Саралиев подчеркнул, что Россия всегда последовательно выступает против гонки вооружений в космическом пространстве. Об этом он сказал «Эху».

Саралиев добавил, что Россия исходит из того, чтобы сделать космос мирным и не превращать его в арену боевых действий.



