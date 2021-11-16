Армения и Азербайджан объявили о прекращении огня на границе после переговоров с Сергеем Шойгу

Боевые действия договорились прекратить с 18:30 по местному времени, которое на час опережает московское.

Ранее в Ереване заявляли о нарушении границы на юго-востоке страны азербайджанскими военными, о 15 погибших и 12 попавших в плен солдатах. Армения привела в наивысшую боеготовность военнослужащих Сюникской области, премьер-министр Никол Пашинян прямо обвинил Баку в попытке срыва трехсторонних договоренностей конца прошлого года по Карабаху.

Азербайджанская сторона, напротив, говорила о провокации армянских военных.

В Совете безопасности Армении объявили, что запросили военную помощь России, во французском МИДе выразили обеспокоенность, в ООН призвали стороны к сдержанности.

Осенью прошлого года между Баку и Ереваном разгорелась скоротечная война в Нагорном Карабахе. В результате Азербайджан вернул контроль над частью районов, утраченных в 90-е.

В ходе конфликта погибли несколько тысяч человек. За соблюдением перемирия, подписанного при посредничестве Москвы, следит введенный контингент российских миротворцев.