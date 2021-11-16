Правительство увеличило максимальный размер пособия по безработице

Согласно постановлению премьер-министра, в следующем году оно составит 12 тысяч 792 рубля. Такую сумму будут выплачивать первые три месяца. В последующие три — по пять тысяч.

Из документа также следует, что минимальный размер пособия по безработице составит полторы тысячи рублей. На максимальное пособие могут претендовать граждане, которые потеряли доход, но до этого постоянно работали. На минимальное – те, кто не работал долго или не работал вообще, а также те, кто был уволен по собственной вине.