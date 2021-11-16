Евросоюз намерен к 2025 году создать силы быстрого реагирования

Речь идет о совместных вооруженных силах численностью до 5 тысяч человек для вмешательства в кризисные ситуации. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на проект под названием «Стратегический компас ЕС». Силы быстрого реагирования должны состоять из сухопутных, морских и военно-воздушных сил. Предполагается, что о ни будут действовать без поддержки США.

Как отмечается, новую стратегическую концепцию разрабатывает и НАТО. Ожидается, что в документе впервые после окончания Холодной войны Россия будет названа не партнером, а «главной военной угрозой».