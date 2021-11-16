Главы Роскосмоса и NASA провели телефонный разговор

Руководитель российской госкорпорации Дмитрий Рогозин написал в Telegram , что стороны «договорились двигаться дальше, обеспечивать безопасность экипажа на МКС и строить совместные планы. Он добавил, что надеется скоро увидеться с Биллом Нельсоном и ждет его в Москве, так как сам не может посетить США.

Телефонный разговор прошел на фоне обвинений Вашингтона в адрес Москвы в небезопасных для Международной космической станции испытаниях противоспутникового оружия. В Минобороны, впрочем, заверяют, что обломки старого спутника не представляют никакой угрозы для экипажа МКС. Рогозин отдельно это не комментировал.