Владимир Путин и Никол Пашинян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Как сообщает Кремль, российский президент и армянский премьер договорились продолжить контакты на этот счет. Сегодня в ООН призвали Баку и Ереван проявлять сдержанность и решать любые противоречия мирным путем.

Сегодня в районе полудня на границе началась перестрелка, которая быстро переросла в полноценные боевые действия с бронетехникой и артиллерией. Это самый серьезный инцидент между странами после окончания войны в ноябре прошлого года. После начала боев и Армения и Азербайджан заявили о потерях друг у друга.