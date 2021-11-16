Проханов считает логичным и оправданным иск о ликвидации «Мемориала»

Писатель Александр Проханов считает логичным и оправданным иск Генпрокуратуры в Верховный суд с требованием ликвидировать «Мемориал*». Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы – свидетели бурной трансформации раннепутинского государства в позднепутинское государство. Поэтому мне даже несколько странно и удивительно слушать все эти причитания и вопли по поводу того, что собираются закрыть «Мемориал». Это было настолько ожидаемо, настолько выкликаемо определенными структурами и кругами нашего общества, что, когда это состоялось, многие сказали: «Мы понимаем ход исторических процессов в России». А другие вот рвут на себе волосы», — заявил А.Проханов.

При этом он не уверен, что «Мемориал» все же ликвидируют. «Будет он закрыт или не будет – это еще проблема, потому что у Путина есть манера напустить страх и ужас, а потом его развеять мановением своих волшебных рук. Но если после всех обращений академиков, педагогов, журналистов все-таки «Мемориал» сохранится, то для Путина это будет большой репутационный урон. Он отступит перед давлением тех самых либеральных структур, против которых он сражается», — считает А.Проханов.

С его точки зрения, сегодня президент лично заинтересован в ликвидации «Мемориала». «Почему Путин, наконец, перешел к закрытию «Мемориала»? Что в «Мемориале» ему кажется вредным, вредоносным и даже опасным для сегодняшней России? На самом деле «Мемориал» на протяжении более чем 30 лет занимается постоянной возгонкой глубинных трагических противоречий между обществом и государством, между советской эпохой и нынешней эрой. А тенденция нашей пятой путинской империи, прежде всего, состоит в том, чтобы поставить во главу угла государство как высшую святыню, ценность, постоянно попираемую в России. А попирание государства сулит катастрофу и край. И затем для Путина важно соединение разорванных эпох – романовской, советской и нынешней, а «Мемориал» постоянно расчесывает эти рубцы», — заключил А.Проханов.

Ранее более шестидесяти членов Российской Академии наук выступили в поддержку «Мемориала». В обращении, опубликованном на сайте неформального объединения «Клуба 1 июля», говорится, что правозащитное общество было и остается серьезным исследовательским центром, а его уничтожение называют попыткой лишить нацию памяти.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.