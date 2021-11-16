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20:06, 16 ноября 2021

В РФС, комментируя слова Валерия Карпина о возможном уходе из сборной, сослались на его контракт

В пресс-службе Российского футбольного союза подчеркнули, что договор действует до конца марта. Об этом сообщает агентство РИА Новости. Если исходить из того, что соглашение не будет пересмотрено, российская команда попытается получить право сыграть на Чемпионате мира в ходе стыковых матчей под руководством действующего тренера. Полуфиналы и финалы этого турнира как раз пройдут в последнюю неделю марта.

Российская сборная могла выйти на Чемпионат напрямую, но проиграв Хорватии в последнем матче группового этапа, пропустила соперников вперед. После этого Карпин не исключил свою отставку.


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