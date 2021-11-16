Вице-губернатор Владимирской области стал подозреваемым по делу о коррупции

По версии следствия, Григорий Вишневский получил взятку на сумму 600 тысяч рублей. В пресс-службе СК рассказали, что эти деньги были переданы чиновнику с августа по ноябрь за общее покровительство, — якобы он пообещал коммерсанту не допустить возможные негативные последствия для его фирмы по одному из государственных контрактов. Следователи будут добиваться ареста Вишневского.
2021-11-16T20:06:06+03:00
2021-11-16T20:06:06+03:00
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20:06, 16 ноября 2021
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