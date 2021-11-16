Команда расследователей CIT сообщила о новых видео передвижения военной техники недалеко от украинской границы

Команда расследователей Conflict Intelligence Team сообщила о новых видео передвижения военной техники недалеко от украинской границы. Как передает телеканал «Дождь*», признанный иностранным агентом, на роликах, опубликованных пользователями соцсетей из Воронежской области, а также Ставропольского и Краснодарского краев, запечатлены танки, БТРы и ракетные установки, которые двигаются в сторону южных границ. Эти перемещения очевидцы наблюдают уже третью неделю.

На прошлой неделе агентство Bloomberg писало, что Вашингтон сообщил Европе о своем беспокойстве по поводу возможного вторжения России на Украину. В Кремле американские публикации о передвижении войск вблизи границы назвали некачественными вбросами.

* Телеканал Дождь - СМИ, признанное иностранным агентом.