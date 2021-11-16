Роскомнадзор составил протоколы на главу Объединенной редакции РБК за упоминание иностранных агентов без маркировки

Как написал в Facebook Петр Канаев, его беспокоит, что цитирование иноагентов даже с соответствующей пометкой, а тем более без, это одно из двух требующихся оснований для внесения в сам реестр. Второе – наличие иностранного финансирования. Здесь, по выражению Канаева, открывается простор для интерпретаций.

Руководитель Объединенной редакции РБК также привел поправки к закону, которые подготовили журналисты. Сегодня же стало известно, что свои поправки к закону на встрече с президентом намерены озвучить члены СПЧ