Суд отменил заочный арест программиста, передавшего архив ФСИН с пытками заключенных

Гражданин Белоруссии Сергей Савельев обвиняется в неправомерном доступе к компьютерной информации. При этом ранее прокуратура Саратовской области отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Савельева, а его имя было вычеркнуто из базы розыска МВД. При этом адвокаты опасаются, что перспектива возобновления дела все еще есть, так как материалы переданы в главное Следственное управление СК.

Видеоматериалы, вынесенные Савельевым из мест лишения свободы послужили основанием для крупного скандала во ФСИН после того, как правозащитный проект Gulagu.net стал публиковать видеозаписи с пытками и изнасилованием заключенных. Было возбуждено 12 уголовных дел, — об этом сегодня сказал генпрокурор.

