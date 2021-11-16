Франция присоединилась к критике российских испытаний противоспутникового оружия

Министр обороны Флоранс Парли написала в Twitter, что «космические вандалы несут ответственность за создание мусора, который загрязняет и подвергает опасности космонавтов и спутники».

Ранее США и Британия сочли, что испытание оружия поставило под угрозу экипаж МКС. Москва это отвергает. В Министерстве обороны говорят, что перспективная система «ювелирно» поразила старый спутник, а его обломки безопасны для обитателей орбиты.

Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов считает, что противоспутниковое оружие позволит России эффективно бороться с угрозами в случае новой войны, поэтому подобные испытания очень важны.