«Медуза»: В Кремле готовятся к перезагрузке прививочной кампании

В Кремле готовятся к перезагрузке прививочной кампании, выяснило признанное иноагентом издание «Медуза*». Перезапускать вакцинацию от ковида будет администрация президента, а конкретно – два ее управления, по общественным проекта и по обеспечению Госсовета. Обоими руководят ближайшие сподвижники замглавы АП Сергея Кириенко, работавшие с ним еще в Росатоме. Действовать там намерены прежде всего через пропаганду в интернете.

Пока, правда, по данным источников «Медузы», никакой системной работы не ведут ни там, ни там – лишь проводят качественные социологические исследования. На этом этапе для Старой площади важнее всего выяснить мотивы тех граждан, которые не хотят прививаться. Чиновники сетуют на то, что в общественном пространстве антиваксерство стало общим местом, несмотря на то что убежденных противников прививок, по их мнению, меньшинство. Большинство россиян, считают в АП, колеблются между согласием и отказом вакцинироваться.

Главный предварительный итог, который дает социология – и он, возможно, тревожит администрацию президента еще больше, чем сам коронавирус – высочайшее недоверие граждан к властям в целом и падение рейтинга доверия первого лица в частности. Имиджмейкеры и политтехнологи Кремля и так всячески ограждают лично Путина от темы вакцинации и ограничений для непривитых, как раскалывающих нацию, но даже с учетом этого, по закрытым опросам ФСО в ряде приволжских регионов, наиболее тяжело пострадавших от ковида, рейтинг Путина обвалился уже до 20-30%.

Сейчас полностью привиты, по данным оперативного штаба, лишь 35% россиян, по этому показателю наша страна уже откатилась на 99 место в мире и продолжает стремительно опускаться. Ниже нее находятся лишь Болгария, Индия с Индонезией, Грузия с Украиной и Узбекистаном, а также африканские страны.

* Meduza - СМИ, признанное иностранным агентом.