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19:08, 16 ноября 2021

Министры обороны России и Армении обсудили обострение на армяно-азербайджанской границе

В сообщении военного ведомства Закавказской республики говорится, что Сергей Шойгу выразил готовность приложить все усилия для прекращения боевых действий.

Ранее Ереван попросил помощи у Москвы. Армения сообщает о гибели 15 своих военных, а также о десятке попавших в плен.

Министерство обороны Армении заявило о потере двух боевых позиций на границе с Азербайджаном. Боевые действия продолжаются уже несколько часов. Об этом телеканалу РБК заявил посол Армении в России Вардан Таганян. Он сообщил ТАСС, что Россия и Армения ведут консультации по военным и дипломатическим каналам.

Пресс-секретарь Минобороны Азербайджана Айнар Эйвазов сообщил, что столкновения на границе это провокация Армении. Ситуация на азербайджано-армянской границе напряженная, но находится под контролем вооруженных сил Азербайджана, добавил Анар Эйвазов.

Это первое обострение на границе Армении и Азербайджана после завершения конфликта в Нагорном Карабахе. Соглашение было заключено при посредничестве России год назад.


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