Эксперт: Противоспутниковое оружие позволит России эффективно бороться с угрозами в случае новой войны

Противоспутниковое оружие позволит России эффективно бороться с угрозами в случае новой войны, поэтому подобные испытания очень важны. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

Таким образом он прокомментировал заявление министра обороны Сергей Шойгу о том, что перспективная отечественная система «ювелирно поразила» цель — был сбит старый, не действующий космический аппарат. По данным Минобороны, образовавшиеся после поражения спутника фрагменты не несут никакой угрозы Международной космической станции. Накануне Госдеп США обвинил Россию в создании рисков для космонавтов.

Р.Пухов считает, что противоспутниковое оружие должно иметь приоритет с точки зрения безопасности страны. «Потому что следующая война будет войной с применением космических технологий. Тот, у кого есть глаза и уши в космосе, и будет побеждать. И умение снести спутники противника с орбиты – чрезвычайно важная вещь. Поэтому очень радостно, что этот тест прошел – это очень успешно. Я вижу это испытание как большое достижение. Вопрос: сможем ли мы поставить это на поток. И то, что американцы высказывают свою озабоченность — очередное подтверждение того, что это нужно делать», — отметил эксперт.

При этом Р.Пухов обратил внимание на то, что «при всех своих достижениях Россия находится в стратегическом одиночестве». «У нее или нет союзников, или это бедные страны, или, скажем, малоресурсные. Киргизия, Армения, в какой-то степени Сирия, Сербия. И Россия не может рассчитывать на то, что она будет развивать оружие с кем-то совместно и сможет с кем-то разделить расходы, как США», — заключил он.