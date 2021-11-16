Власти Гродненской области Белоруссии разворачивают центр для приема мигрантов

Там беженцев должны накормить и обогреть, говорится в сообщении телеграм-канала «Пул Первого». Как передает корреспондент агентства ТАСС с места событий, небольшие группы уже отходят от белорусско-польской границы в направлении этого центра. Предполагается, что военные будут готовить им еду на полевых кухнях.

Последние два дня на границе произошло новое обострение. Несколько тысяч мигрантов, прибывших в Белоруссию в надежде через нее попасть в Евросоюз, пришли к закрытому пограничному переходу. Сегодня они группами пытались прорваться через заграждение, но польские силовики применили слезоточивый газ и водометы.