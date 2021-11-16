Фракция КПРФ готовит обращение в Конституционный суд из-за законопроекта о введении системы обязательных QR-кодов

КПРФ готовит обращение в Конституционный суд из-за законопроектов о введении системы обязательных КР-кодов для доступа в общественные места и транспорт – поезда и самолеты. Об этом сообщил лидер коммунистов Геннадий Зюганов

Ранее фракции КПРФ и «Справедливая Россия. За правду» пообещали, что будут голосовать против этого законопроекта. Депутаты от Единой России намерены поддержать инициативы, а представители ЛДПР отметили необходимость их доработки.

По мнению авторов публикации в «Независимой газете», власть в регионах проверяется не выборами, а непопулярной практикой QR-кодов. Сами регионы в этой QR-войне оказываются крайними.

Тем временем в Санкт-Петербурге работодатели получили право отстранять непривитых сотрудников от работы. Об этом сообщила официальный представитель местного управления Роспотребнадзора Елизавета Скорынина.

В первую очередь рекомендации Роспотребнадзора касаются сферы образования, здравоохранения и торговли.