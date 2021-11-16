СПЧ при президенте и Союз журналистов России направили свои предложения по корректировке закона об иноагентах

Совет по правам человека при президенте и Союз журналистов России направили свои предложения по корректировке закона об иноагентах. Прежде всего, присвоение статуса хотят передать от Минюста и Росфинмониторинга судам. Кроме того, запускать процедуру даже в открытом режиме и с представлением доказательств предлагается не иначе, как после предупреждения, и только если предупреждение это оставлено без внимания (если получивший человек или редакция не устранили указанных там нарушений).

Отдельно оговаривается, что критерием для включения в реестр должно быть не любое иностранное финансирование. Авторы поправок предлагают перестать считать таковым международные премии, а также оплату транспорта и проживания принимающей стороной, если того или иного россиянина приглашают участвовать в зарубежных конференциях, симпозиумах, фестивалях и тому подобных мероприятиях.

Пакет поправок внесен в Госдуму, сроки его рассмотрения пока не ясны.

В настоящий момент в реестре СМИ-иноагентов около 90 организаций и физических лиц.