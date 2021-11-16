Резко обострилась ситуация на границе Армении и Азербайджана: там идут боевые действия. Обе стороны обвиняют друг друга в провокации. При этом уже известно как минимум о 15 погибших армянских военнослужащих.

Напряженность на армяно-азербайджанской границе заметно возросла этим утром. Первые заявления поступили из Баку: там утверждали, что армянские военнослужащие начали военное наступление с целью завладеть тактическим преимуществом на линии соприкосновения. Об этом, в частности, сказал пресс-секретарь Минобороны Азербайджана Айнар Эйвазов.

В Ереване, в свою очередь, утверждают, что именно азербайджанские военные первыми начали боевые действия, причем с применением тяжелой техники. В этом районе до сих пор идет перестрелка, сказал телеканалу РБК посол Армении в России Вардан Тоганян.

По данным властей Армении, в азербайджанский плен попали 12 военнослужащих. Но при этом в Ереване утверждают, что ответным огнем смогли нанести противнику большие потери. В Баку на этом фоне пока лишь говорят только о двух раненых азербайджанских военных.

Между тем в армянском Совете безопасности сообщили, что обратились к России за помощью в защите своей территориальной целостности в соответствии с Договором о дружбе 1997 года. Правда, позднее выяснилось, что официально документ Москве пока не передан.

На протяжении последних дней на границе Армении и Азербайджана происходят локальные конфликты. В частности, в Ереване обвиняли Баку во вторжении на свою территорию. При этом нынешний инцидент – самый крупный со времени окончания войны в Нагорном Карабахе в ноябре прошлого года.