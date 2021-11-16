Федеральное сетевое агентство ФРГ временно приостановило процесс сертификации «Северного потока 2». Из-за этого сдвигается срок начала поставок газа из России в ЕС.

Независимое сетевое агентство отвечает за допуск предприятий к распределительным артериям в Германии. После проверки документов ведомство заявило, что не может выдать сертификацию. Ведь для этого эксплуатационное предприятие должно иметь правовую форму в соответствии с законодательством ФРГ. Акционерное общество «Северный поток 2» зарегистрировано в Швейцарии.

Без сертификации прокачка голубого топлива по уже построенному газопроводу невозможна. В случае нарушения правила угрожают высокие штрафы. Согласно директиве Евросоюза эксплуатация трубопровода и продажа газа должны осуществляться разными предприятиями. Таким образом создается защита от монополии на поставку углеводородов.

Акционерное общество «Северный поток 2» собирается основать дочернее предприятие для участка газопровода, проходящего по территории Германии. Процесс сертификации будет приостановлен до полного переноса активов на новую фирму. Потом можно будет провести проверку ее документов.

Срок первой сертификации истекает в конце января. В случае одобрения Федеральным сетевым агентством предусмотрена проверка Еврокомиссии. Она может длиться еще четыре месяца. После этого сетевое агентство получит два месяца для окончательной сертификации.

Министерство экономики ФРГ заявило, что считает решение Федерального сетевого агентства правильным.