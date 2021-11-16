Мигранты попытались прорваться с территории Белоруссии в Польшу. Польские силовики применили спецсредства, в том числи слезоточивый газ. В результате штурма есть пострадавшие с обеих сторон.

Проведя морозную ночь возле закрытого контрольно-пропускного пункта «Брузги», сотни приезжих из Ирака, Сирии и Йемена, оказавшиеся на территории Белоруссии, около полудня решили пойти в наступление. Мигранты начали разбирать дорожную плитку и бордюры, чтобы потом кидать камни в польских силовиков, сообщает портал «Наша Нива». Телеграм-канал «Шот» заснял одного из беженцев, который раскручивал предмет, похожий на пращу.

Минобороны Польши показало, как обострение выглядит с их стороны. В плотные ряды силовиков с расстояния нескольких десятков метров летят фрагменты мостовой и попадают в щиты. Польские солдаты не стали медлить с ответом. Через забор полетели светошумовые гранаты. Канал RT сообщил о выстрелах и разместил в своих сетях подтверждающее видео.

Власти Польши задействовали также другие спецсредства. К металлической изгороди подъехали несколько водометов. На кадрах с места событий видно, как напором воды удалось сбить с ног мигрантов, которые двигались к забору с бревном. Журналисты, в том числе репортер CNN заявили о применении слезоточивого газа. Едкую жидкость оранжевого цвета также распыляли водометы. У очевидцев начался сильный кашель.

Спустя два с лишним часа после начала наступления большая часть мигрантов решила вернуться в основной лагерь в лесополосе на границе. Оставшиеся развели костры, чтобы согреться и высушить промокшие вещи, используя для этого вырванные секции пограничного забора. Государственное белорусское агентство «БелТА» называет обстановку спокойной.

По данным белорусского Минздрава, за медицинской помощью обратились несколько приезжих. Варшава заявила о пострадавшем бойце. За дежурство на границе всем солдатам Польши пообещали денежное вознаграждение.

Белорусские власти заявили, что продолжают снабжать мигрантов в лагере. В частности им подвезли дрова и продукты.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова предложить Евросоюзу помочь Белоруссии в решении миграционного кризиса.

Журналист Евгений Киселев считает политическим просчетом разговор исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом Белоруссии Александром Лукашенко:

«Плохо. Нельзя с Лукашенко разговаривать. Его место у параши, образно говоря. Он нелегитимный президент Белоруссии, и Ангела Меркель, когда начинает вести с ним переговоры, тем самым его легитимизирует. Видимо, мадам Меркель совершенно не думает о своей политической репутации. Как можно садиться за один стол с Лукашенко, я не очень понимаю. С Александром Лукашенко должен был разговаривать кто-нибудь другой», — добавил Евгений Киселев.

Миграционный кризис на границе ЕС и Белоруссии может вылиться в резкое ухудшение ситуации в регионе. Об этом говорится в целом ряде публикаций зарубежных СМИ. Подробности — в обзоре иностранной прессы от Валерия Нечая.

Немецкая Sueddeutsche Zeitung называет то, что сейчас происходит на белорусской границе — «Страшным сном Европы» и отмечает: «Лукашенко хочет стать кошмаром Европы, ведь от диктатора можно ожидать чего угодно: ему нечего терять».

«Местью белорусского режима Западу» считает происходящее на границе с ЕС агентство Reuters. Лукашенко недоволен тем, как объединённая Европа ввела против него санкции -— после того как он силой сохранил власть над страной".

Немецкая Die Welt идёт дальше и пишет про так называемый «российский след» в истории с беженцами и о том, что теперь войска Владимира Путина приближаются к Европе — ведь под предлогом защиты Беларуси Россия может усилить там своё военное присутствие. Эксперты издания настаивают на том, что необходимо внимательно следить за военной активностью Москвы в регионе.

То, что ситуация может в любой момент вспыхнуть, не исключает и немецкий журнал Focus. Его журналисты полагают, что Минск готовит новый штурм границы с Польшей, а солдаты, якобы, раздают беженцам специальные инструменты, а также снабжают слезоточивым газом.

Эстонский портал Postimees и вовсе видит за происходящим шахматную партию, цель которой отвлечь внимание от возможного вторжения России на территорию Украины.

Либеральная итальянская газета La Stampa обвиняет евробюрократов в Брюсселе, которых, по мнению издания, не интересует судьба беженцев. В свою очередь, румынский портал Contributors рекомендует ЕС подключить к решению проблемы соседей — Украину, Молдову или Грузию, если те согласятся принять мигрантов.

«Пришло время для дипломатии, а не игры мускулами», — взывает автор публикации на сайте «Немецкой волны», — здесь полагают, что к делу должны подключиться международные организации, например — ОБСЕ. Ведь именно она наиболее точно подходит к разрешению конфликта по всем критериям: от опыта работы до авторитета в регионе. «Почему там до сих пор молчат, — непонятно», — отмечается в статье.