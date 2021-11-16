Сергей Шойгу: Российские военные сбили не действующий спутник на орбите в рамках испытаний противоспутниковой системы

Министр обороны Сергей Шойгу подтвердил, что российские военные сбили не действующий спутник на орбите в рамках испытаний перспективной противоспутниковой системы. По словам министра, никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся фрагменты не представляют. Как выразился Шойгу, система «ювелирно» поразила цель.

Ранее США обвинили Россию в безответственном поведении в связи с испытанием противоспутникового оружия. Официальный представитель Госдепартамента Джон Кирби подчеркнул, что Москва не ставила Вашингтон в известность о намерении провести подобные испытания

«Самая серьёзная проблема – это сам мусор, который сейчас плавает там и может представлять опасность, в том числе для МКС. Возможности, которыми уже обладает и хочет развивать Россия, могут представлять угрозу не только нашей национально безопасности, но и интересам безопасности других космических держав. Очевидно, нас беспокоит любая нация, которая будет вооружать космос или сделает космос менее благоприятным для мирных коммерческих предприятий и исследований. Мы хотим, чтобы космическая сфера подчинялась международным нормам и правилам, чтобы все космические державы могли исследовать её ответственно. А это был безответственный поступок», — заявил Кирби.

Вчера стало известно, что МКС дважды уклонилась от столкновения с космическим мусором. Экипажу пришлось перейти в корабли Союз и Crew Dragon, пристыкованные к станции. Первоначально речь шла об обломках спутника, при этом не уточнялось, какого.



Обвинения США в адрес России не были подкреплены доказательствами, сказал «Эху» руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений, академик Алексей Арбатов.

«Пока это только заявления Госдепа. Если подтвердится, что это был российский спутник, что он разрушился в соответствующий период времени после пуска ракеты или какой-то системы, тогда уже можно будет предметно говорить о доказательствах», — отметил он. Арбатов напомнил о существовании соглашения между Россией и США, согласно которому страны обязаны уведомлять друг друга обо всех ракетных испытаниях и космических запусках. «Поэтому без уведомления это сделать нельзя. Любые запуски ракет засекаются со спутников», — уточнил эксперт. Он считает данное заявление Госдепа очередным шагом к обострению отношений, потому что речь идет о «безоговорочном и однозначном обвинении России».

А.Арбатов также напомнил, что между странами «нет и не было никакого соглашения по противоспутниковому оружию». «Тема обсуждается уже очень много лет. И неоднократно были предложения договориться хотя бы о запрете на испытания любого противоспутникового оружия по реальным мишеням в космосе. Во-первых, для того чтобы это оружие слишком быстро не развивалось и не создавало угрозу космическим объектам, а, во-вторых, для того, чтобы не увеличивать количество этого самого космического мусора», — рассказал эксперт.

А.Арбатов добавил, что «мало кто представляет, насколько это большая угроза». «На орбитах мусор обращается с огромной скоростью, быстрее, чем летит баллистическая ракета – 8 км/с. Кусочек в 1 кв. сантиметр при встречном ударе сообщает энергию, как 50-тонный самосвал на скорости 100 км/ч. Поэтому такие предложения были давно, но пока они не приняты ни той, ни другой стороной», — заключил он.

Между тем Арбатов напомнил, что между Россией и США действует соглашение, по которому страны обязаны уведомлять друг друга обо всех ракетных испытаниях и космических запусках.

Первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Шамсаил Саралиев подчеркнул, что Россия последовательно выступает против гонки вооружений в космосе. Об этом он сказал «Эху Москвы». Саралиев добаил, что Россия исходит из того, чтобы сделать космос мирным и не превращать его в арену боевых действий.

Ракеты против спутников использовали почти с середины прошлого века. Первые испытания противоспутникового оружия были проведены в США еще в 1959 году. Баллистическая ракета Bold Orion была запущена с самолета и прошла в шести километрах рядом со спутником «Эксплорер-6», с которого ранее был получен первый фотоснимок Земли.

Аналогичные испытания проводил и Советский Союз. В 1978 году был принят на вооружение ракетный комплекс «Истребитель спутников», который стол на боевом дежурстве до 1993 года.

Первый раз спутник был сбит в 1985 году. США тогда ракетой AGM-135, запущенной с истребителя, уничтожили свой старый аппарат Solwind на высоте более 500 км. В каталог орбитального мусора занесли более 300 обломков – это те фрагменты, что могли тогда отследить. Последний из них сошел с орбиты только спустя более 20-лет.

После долгого перерыва испытания противоспутникового оружия продолжились в 2007 году. В январе с помощью баллистической ракеты свой спутник сбил Китай. Аппарат был на высоте 865 км. Выявленных обломков оказалось более ста тысяч. МКС до сих пор от них уклоняется.

В Российском центре управления полетами тогда пояснили, что объект размером с куриное яйцо, но двигающийся на орбите со скоростью 8-10 километров в секунду, обладает энергией загруженного «КамАЗа», который едет на скорости более 50 километров в час. США назвали эту операцию «худшей в истории освоения космоса». А через год, в феврале 2008 года, вновь сбили свой спутник. Но тогда это было скорее вынужденной мерой – старый военный аппарат с полутонной токсичного топлива сошел с орбиты и постепенно падал на Землю. В Пентагоне уверяли, что крупные фрагменты сгорели в атмосфере.

Наконец, сравнительно недавно, в марте 2019 году свой спутник сбила Индия. Он был на высоте 300 км. Премьер-министр страны Нарендра Моди назвал это беспрецедентным достижением. По его словам, Индия заявила о себе как космическая держава. Испытания прошли за две недели до выборов. Моди остался у власти.

Международные соглашения, которые ограничивают милитаризацию космоса, касаются размещения вооружений на орбите, а также оружия массового поражения. Противоспутниковые ракеты договорами не запрещены.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал испытание Россией противоспутникового оружия опасным и необдуманным шагом. «Это было не что иное, как безрассудный акт со стороны России сбить этот аппарат в рамках испытания системы противоспутникового оружия. В НАТО разработали целую политику поведения в космосе, не в последнюю очередь, чтобы противостоять именно таким вызовам. Североатлантический альянс никогда не будет милитаризировать космос!» — заявил он.