Z Архив новостей новости
5 28 6 3211
18:08, 16 ноября 2021

Сергей Шойгу: Российские военные сбили не действующий спутник на орбите в рамках испытаний противоспутниковой системы

Министр обороны Сергей Шойгу подтвердил, что российские военные сбили не действующий спутник на орбите в рамках испытаний перспективной противоспутниковой системы. По словам министра, никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся фрагменты не представляют. Как выразился Шойгу, система «ювелирно» поразила цель.

Ранее США обвинили Россию в безответственном поведении в связи с испытанием противоспутникового оружия. Официальный представитель Госдепартамента Джон Кирби подчеркнул, что Москва не ставила Вашингтон в известность о намерении провести подобные испытания

«Самая серьёзная проблема – это сам мусор, который сейчас плавает там и может представлять опасность, в том числе для МКС. Возможности, которыми уже обладает и хочет развивать Россия, могут представлять угрозу не только нашей национально безопасности, но и интересам безопасности других космических держав. Очевидно, нас беспокоит любая нация, которая будет вооружать космос или сделает космос менее благоприятным для мирных коммерческих предприятий и исследований. Мы хотим, чтобы космическая сфера подчинялась международным нормам и правилам, чтобы все космические державы могли исследовать её ответственно. А это был безответственный поступок», — заявил Кирби.

Вчера стало известно, что МКС дважды уклонилась от столкновения с космическим мусором. Экипажу пришлось перейти в корабли Союз и Crew Dragon, пристыкованные к станции. Первоначально речь шла об обломках спутника, при этом не уточнялось, какого.

Обвинения США в адрес России не были подкреплены доказательствами, сказал «Эху» руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений, академик Алексей Арбатов.

«Пока это только заявления Госдепа. Если подтвердится, что это был российский спутник, что он разрушился в соответствующий период времени после пуска ракеты или какой-то системы, тогда уже можно будет предметно говорить о доказательствах», — отметил он. Арбатов напомнил о существовании соглашения между Россией и США, согласно которому страны обязаны уведомлять друг друга обо всех ракетных испытаниях и космических запусках. «Поэтому без уведомления это сделать нельзя. Любые запуски ракет засекаются со спутников», — уточнил эксперт. Он считает данное заявление Госдепа очередным шагом к обострению отношений, потому что речь идет о «безоговорочном и однозначном обвинении России».

А.Арбатов также напомнил, что между странами «нет и не было никакого соглашения по противоспутниковому оружию». «Тема обсуждается уже очень много лет. И неоднократно были предложения договориться хотя бы о запрете на испытания любого противоспутникового оружия по реальным мишеням в космосе. Во-первых, для того чтобы это оружие слишком быстро не развивалось и не создавало угрозу космическим объектам, а, во-вторых, для того, чтобы не увеличивать количество этого самого космического мусора», — рассказал эксперт.

А.Арбатов добавил, что «мало кто представляет, насколько это большая угроза». «На орбитах мусор обращается с огромной скоростью, быстрее, чем летит баллистическая ракета – 8 км/с. Кусочек в 1 кв. сантиметр при встречном ударе сообщает энергию, как 50-тонный самосвал на скорости 100 км/ч. Поэтому такие предложения были давно, но пока они не приняты ни той, ни другой стороной», — заключил он.

Между тем Арбатов напомнил, что между Россией и США действует соглашение, по которому страны обязаны уведомлять друг друга обо всех ракетных испытаниях и космических запусках.

Первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Шамсаил Саралиев подчеркнул, что Россия последовательно выступает против гонки вооружений в космосе. Об этом он сказал «Эху Москвы». Саралиев добаил, что Россия исходит из того, чтобы сделать космос мирным и не превращать его в арену боевых действий.

Ракеты против спутников использовали почти с середины прошлого века. Первые испытания противоспутникового оружия были проведены в США еще в 1959 году. Баллистическая ракета Bold Orion была запущена с самолета и прошла в шести километрах рядом со спутником «Эксплорер-6», с которого ранее был получен первый фотоснимок Земли.

Аналогичные испытания проводил и Советский Союз. В 1978 году был принят на вооружение ракетный комплекс «Истребитель спутников», который стол на боевом дежурстве до 1993 года.

Первый раз спутник был сбит в 1985 году. США тогда ракетой AGM-135, запущенной с истребителя, уничтожили свой старый аппарат Solwind на высоте более 500 км. В каталог орбитального мусора занесли более 300 обломков – это те фрагменты, что могли тогда отследить. Последний из них сошел с орбиты только спустя более 20-лет.

После долгого перерыва испытания противоспутникового оружия продолжились в 2007 году. В январе с помощью баллистической ракеты свой спутник сбил Китай. Аппарат был на высоте 865 км. Выявленных обломков оказалось более ста тысяч. МКС до сих пор от них уклоняется.

В Российском центре управления полетами тогда пояснили, что объект размером с куриное яйцо, но двигающийся на орбите со скоростью 8-10 километров в секунду, обладает энергией загруженного «КамАЗа», который едет на скорости более 50 километров в час. США назвали эту операцию «худшей в истории освоения космоса». А через год, в феврале 2008 года, вновь сбили свой спутник. Но тогда это было скорее вынужденной мерой – старый военный аппарат с полутонной токсичного топлива сошел с орбиты и постепенно падал на Землю. В Пентагоне уверяли, что крупные фрагменты сгорели в атмосфере.

Наконец, сравнительно недавно, в марте 2019 году свой спутник сбила Индия. Он был на высоте 300 км. Премьер-министр страны Нарендра Моди назвал это беспрецедентным достижением. По его словам, Индия заявила о себе как космическая держава. Испытания прошли за две недели до выборов. Моди остался у власти.

Международные соглашения, которые ограничивают милитаризацию космоса, касаются размещения вооружений на орбите, а также оружия массового поражения. Противоспутниковые ракеты договорами не запрещены.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал испытание Россией противоспутникового оружия опасным и необдуманным шагом. «Это было не что иное, как безрассудный акт со стороны России сбить этот аппарат в рамках испытания системы противоспутникового оружия. В НАТО разработали целую политику поведения в космосе, не в последнюю очередь, чтобы противостоять именно таким вызовам. Североатлантический альянс никогда не будет милитаризировать космос!» — заявил он.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Новости

Толпа мигрантов попыталась прорваться через границу Белоруссии и Польши Польские силовики пытаются сдерживать нарушителей с помощью светошумовых гранат и водометов…

5 81 6 6030
Новости

СМИ: Группа мигрантов, которая находится на территории Белоруссии, пытается прорваться через границу с Польшей Польские силовики были вынуждены применить слезоточивый газ…

5 61 6 5846
Блоги

Аркадий Бабченко журналист

Это не миграционный кризис. Это вторжение Это ударный кулак российского гибридного вторжения. И исходя именно из этого и должна разрабатываться тактика. Открыть группе прорыва границы — это надо быть совсем полным идиотом…

5 48 6 5017 13:18
Блоги

Владимир Лукин и Наталия Солженицына выступили в защиту «Мемориала» Колесо «чрезвычайщины», если дать ему раскрутиться, — это то самое «красное колесо», которое катком пронеслось по нашей стране в прошлом веке. И неважно, какой цвет может принять это колесо…

5 164 6 17958 07:03
Новости

Александр Лукашенко ожидает второго разговора с исполняющим обязанности Германии Ангелой Меркель Он отметил, что обсуждалась ситуация на белорусско-польской границе…

5 42 6 5228
Новости

Санкции ЕС против Белоруссии будут включать разрыв лизинговых контрактов с государственной авиакомпанией «Белавиа» Минск обяжут вернуть эти самолеты, иначе предстоит судебное разбирательство…

5 40 6 5212
Блоги

Речь Владимира Путина на открытии мемориала памяти жертв политических репрессий «Стена скорби» (2017 г.) Наш долг – не допустить забвения. Сама память, чёткость и однозначность позиции, оценок в отношении этих мрачных событий служат мощным предостережением от их повторения…

5 131 6 17186 13.11
Блоги

Александр Гинцбург: Вакцинация должна быть обязательной «Если ты будешь невакцинированным, ты не только наносишь вред себе, но и своим близким, окружающим. Невакцинированным так же нехорошо быть, как, допустим, плеваться или что-нибудь еще… Или ходить с грязными руками»...

5 171 6 23235 10.11
Блоги

Блог «Новой газеты»

Защитим Мемориал: «Заявление можно подписать по указанному в конце текста адресу» Раны, которые не успели затянуться за 30 постсоветских лет, снова кровоточат, и в лагеря идут новые поколения политических и «случайных» арестантов. А страной по-прежнему управляют люди с портретами Дзержинского в кабинетах…

5 113 6 16583 15.11
Блоги

Сергей Марков политолог

Нужно начать платить за вакцинацию И тогда вакцинация пойдет бодренько. А доходы экономики страны от прекращения вынужденных выходных будут во много раз больше, чем траты на выплаты пенсионерам и бюджетникам…

5 49 6 7538 10.11
Новости

Лавров заявил, что Москва готова предложить Евросоюзу помочь Белоруссии в решении миграционного кризиса Лавров также отметил недопустимость применения водомётов и слезоточивого газа к мигрантам на польско-белорусской границе…

5 35 6 5602
Блоги

Лев Шлосберг член Федерального политкомитета партии «Яблоко»

Политическая шизофрения или «стокгольмский синдром» Для того, чтобы клеймо «иностранного агента» было изъято из российского законодательства, нельзя поддерживать тех, кто это клеймо туда внёс…

5 61 6 9932 13:51
Голосование
Отреагирует ли Владимир Путин на отказ Людмилы Петрушевской от госпремии?
5 47 6 7685 14.11
Новости

Германия приостановила сертификацию «Северного потока-2» Оператор должен подать новую заявку от лица дочерней компании…

5 34 6 6063
Блоги

Денис Карагодин Расследование КАРАГОДИНА

ФОТО «Сбор работников НКВД для общения и обмена опыта» На фотографии, предположительно, опознан палач Томского горотдела НКВД – Сергей ДЕНИСОВ…

5 84 6 17160 11.11
Блоги

+ Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев пожаловался, что для работы ему предоставили абсолютно пустой кабинет 01:28 Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев пожаловался, что для работы ему предоставили абсолютно пустой кабинет По словам парламентария, до него это помещение занимал депутат от партии власти

5 71 6 14556 10.11
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

Правозащитники пытаются выяснить, почему бывший хабаровский губернатор Сергей Фургал не получает писем в СИЗО Для этого члены ОНК Москвы обратились к руководству изолятора…

5 4 6 42507
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Лукашенко уже неделю тужится над огромным участком белорусско-польской границы. И он думает, что он хорошо спрятался…

5 19 6 90946 10.11
#слушать 51:10 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Отреагирует ли Владимир Путин на отказ Людмилы Петрушевской от госпремии?
5 47 6 7699 14.11
Блоги

Илья Варламов блогер

Почему же мигранты не едут в Россию? Может, дело не в насаждении западных ценностей, а в том, что в Евросоюзе уровень жизни банально выше? Причём настолько, что в сторону России и Белоруссии эти мигранты даже не посмотрят…

5 194 6 140157 11.11
Блоги

+ Алексей Венедиктов — об антипрививочниках, национальном вопросе и Навальном Алексей Венедиктов — об антипрививочниках, национальном вопросе и Навальном Я абсолютно уверен, что в ближайшем окружении Навального существует агент, который вот аккуратно, очень вежливо проводит вот эти мысли по заданию спецслужб…

5 162 6 96401 14.11
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9326368
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5084799

Сегодня в эфире