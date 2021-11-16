Главу Вологодского отделения Пенсионного фонда подозревают в злоупотреблениях на 70 млн рублей

Как сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ, Василий Жидков задержан. В его отношении завели уголовное дело.



По версии следствия, в 2015-2016 годах чиновник содействовал незаконному выводу денег с расчетных счетов крупной строительной организации, которая находилась в предбанкротном состоянии. Это привело к неуплате крупных сумм в Пенсионный фонд и невыплате заработной платы почти 500 работникам.