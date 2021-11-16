Армения обратилась к России за помощью в сохранении суверенитета страны

Ереван просит Москву отреагировать на действия азербайджанской стороны. По словам армянских властей, сегодня противник атаковал в восточном направлении границы государства и вторгся на территорию страны, используя артиллерию и бронетехнику. Баку, как сообщили в МИД Армении, серьезно угрожает региональному миру, нарушая режим прекращения огня.

Москва, как утверждают в Ереване, обязана помочь согласно соглашению 20-летней давности. Уже готовится письменное обращение к российским властям, добавили в Совете безопасности Армении. Секретарь ведомства Армен Григорян надеется на достаточную военную поддержку.

В то же время Азербайджан обвинения отрицает и называет действия армянских вооруженных сил провокациями. Военные обеих стран регулярно сообщают о столкновениях на границе, в результате которых, по их словам, гибнут люди.

За помощью в урегулировании ситуации МИД Армении обратился и в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.