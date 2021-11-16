Российские военные подтвердили испытание противоспутникового оружия

Министр обороны Сергей Шойгу сказал, что перспективная отечественная система «ювелирно поразила» цель — был сбит старый, не действующий космический аппарат. По данным Минобороны, образовавшиеся после поражения спутника фрагменты не несут никакой угрозы Международной космической станции. Накануне Госдеп США обвинил Россию в создании рисков для космонавтов.

Руководитель центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений Алексей Арбатов считает, что заявления представителя Госдепа США об испытаниях российской ракеты ухудшает отношения между нашими государствами. Заявление представителя Госдепа Неда Прайса, который обвинил Россию в испытании противоспутникового оружия, создавшем угрозу Международной космической станции, не были подкреплены доказательствами. Об этом эксперт заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Пока это только заявления Госдепа. Если подтвердится, что это был российский спутник, что он разрушился в соответствующий период времени после пуска ракеты или какой-то системы, тогда уже можно будет предметно говорить о доказательствах», — отметил он.

Арбатов напомнил о существовании соглашения между Россией и США, согласно которому страны обязаны уведомлять друг друга обо всех ракетных испытаниях и космических запусках. «Поэтому без уведомления это сделать нельзя. Любые запуски ракет засекаются со спутников», — уточнил эксперт. Он считает данное заявление Госдепа очередным шагом к обострению отношений, потому что речь идет о «безоговорочном и однозначном обвинении России».

А.Арбатов также напомнил, что между странами «нет и не было никакого соглашения по противоспутниковому оружию». «Тема обсуждается уже очень много лет. И неоднократно были предложения договориться хотя бы о запрете на испытания любого противоспутникового оружия по реальным мишеням в космосе. Во-первых, для того чтобы это оружие слишком быстро не развивалось и не создавало угрозу космическим объектам, а, во-вторых, для того, чтобы не увеличивать количество этого самого космического мусора», — рассказал эксперт.

А.Арбатов добавил, что «мало кто представляет, насколько это большая угроза». «На орбитах мусор обращается с огромной скоростью, быстрее, чем летит баллистическая ракета – 8 км/с. Кусочек в 1 кв. сантиметр при встречном ударе сообщает энергию, как 50-тонный самосвал на скорости 100 км/ч. Поэтому такие предложения были давно, но пока они не приняты ни той, ни другой стороной», — заключил он.