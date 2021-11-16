Совет при президенте по правам человека предложил смягчить закон об иноагентах

Среди поправок, о которых агентству Интерфакс рассказала член СПЧ Ева Меркачева, предложения не считать поводом для включения в реестр международные призы и премии, а также разрешать физическим лицам-иноагентам не маркировать личную информацию, а конкретно, фотографии, публикации о частной жизни и комментарии в социальных сетях.

СПЧ также предлагает дать организациям и гражданам три месяца на устранение претензий, прежде чем объявлять их иноагентами и отнести саму процедуру к компетенции судебных органов. Правозащитники хотят обсудить изменения в закон на встрече с Владимиром Путиным, которая намечена на 10 декабря.