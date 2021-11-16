Ливийский фельдмаршал Халифа Хафтар решил баллотироваться на пост президента

В конце сентября он покинул пост главнокомандующего Национальной армии на три месяца, чтобы выдвинуть свою кандидатуру. Выборы – единственный выход из тяжелого кризиса, в которой погрузилась страна, — сказал Хафтар в ходе своего выступления. Его слова приводит телеканал Аль-Джазира.

После падения режима Каддафи в стране действуют два правительства – одно, международно-признанное, заседает в Триполи, другое, во главе с Хафтаром, контролирует восточную часть страны.

Президентские выборы должны были состояться еще в 2019 году, но из-за боевых действий были перенесены на неопределенный срок. Предварительно они назначены на 24 декабря.

