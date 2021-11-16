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16:33, 16 ноября 2021

Российского бойца смешанных единоборств арестовали на американском острове Гуам по обвинению в убийстве врача

Как утверждает сетевое издание MMA Junkie со ссылкой на местную прессу, между Акмалой Хожиевым и медиком Мираном Рибати произошел спор по поводу прививки от коронавируса. В ходе ссоры боец стал душить врача, а когда тот потерял сознание, ударил его в горло ножом. Хожиев сознался в преступлении.


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