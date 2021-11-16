Российского бойца смешанных единоборств арестовали на американском острове Гуам по обвинению в убийстве врача

Как утверждает сетевое издание MMA Junkie со ссылкой на местную прессу, между Акмалой Хожиевым и медиком Мираном Рибати произошел спор по поводу прививки от коронавируса. В ходе ссоры боец стал душить врача, а когда тот потерял сознание, ударил его в горло ножом. Хожиев сознался в преступлении.