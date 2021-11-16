В Казани одиннадцать человек отравились метанолом

Все они госпитализированы, трое в тяжелом состоянии. Как сообщает региональное Следственное управление, пострадавшие – молодые люди в возрасте около 20 лет.

Как рассказал источник сетевого издания Татар.информ, они купили алкоголь в 5-литровой бутылке и распивали его большой компанией. Возбуждено уголовное дело о производстве продуктов, не отвечающих требованиям безопасности.