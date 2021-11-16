Верховный суд отказался считать деятельностью экстремистской организации богослужение Свидетелей Иеговы

Как сказано в постановлении, если суд признал организацию экстремистской и постановил ее ликвидировать, то последующие действия лиц, не связанные с продолжением деятельности организации и состоящие исключительно в реализации своего права на свободу вероисповедания, не образуют состава преступления.

Постановлением пленума Верховного суда от 28 октября вносятся изменения в решение «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности». Теперь экстремизмом будут считать лишь такие действия, которые направлены на возобновление работы ликвидированной экстремистской структуры. Если же ее бывшие члены продолжают просто исполнять обряды и церемонии как в индивидуальном, так и в групповом режиме, то это Верховный суд признает реализацией законного права на свободу совести.

Постановление принято по поручению президента Владимира Путина, суды обязаны учитывать его как при рассмотрении новых уголовных дел по соответствующей статье в отношении верующих, так и по уже вынесенным приговорам, которые оспариваются в апелляционной или кассационной инстанциях.

Свидетели Иеговы* были признаны экстремистской организацией и запрещены в России в 2017 году. После этого сотни верующих стали фигурантами уголовных дел.

* Свидетели Иеговы - экстремистская организация, запрещённая в России.