Петербург вышел на первое место в стране по количеству новых пациентов с коронавирусом

По официальным данным за последние 24 часа медики выявили у горожан 3131 случай коронавируса, и это более чем на 500 больше, чем в Москве. В то же время специалисты не наблюдают резкого увеличения числа тяжёлых больных, рассказал «Эху» замдиректора мединститута имени Сергея Березина Михаил Черкашин.

Количество петербуржцев с антителами к коронавирусу растёт, однако эпидемия может продолжаться даже после того, как иммунитет появится у каждого горожанина, считает профессор Европейского Университета, эпидемиолог Антон Барчук.

По официальным данным с начала пандемии в Петербурге от коронавируса скончались более 25 тысяч человек.