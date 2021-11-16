В Госдуму направлены поправки к закону об иностранных агентах

Их подготовили Союз журналистов и Совет по правам человека при президенте.

Авторы поправок хотят изменить процедуру попадания в список иностранных агентов. Через суд, а не решением министерства юстиции, рассказал ТАСС глава Союза журналистов Владимир Соловьев. По его словам, вторая идея – это право на ошибку, чтобы давали три месяца на исправление возможных нарушений, по которым можно оказаться в этом реестре.

Также предлагается изменить подход к маркировке материалов – к примеру, чтобы не приходилось маркировать развлекательные записи в соцсетях, как информацию, произведенную иностранным агентом. Сейчас физлица-иноагенты должны указывать свой статус даже в родительских чатах в школах и детских садах. Также в поправках идет речь о том, чтобы журналисты могли получать иностранные премии и участвовать в международных конференциях без риска попасть в реестр иноагентов.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что закон об иностранных агентах нужен, «чтобы окрашивать деньги, которые поступают из-за бугра».