Российские военные сбили не действующий спутник на орбите в рамках испытаний противоспутниковой системы

Это подтвердил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся фрагменты не представляют. Как выразился министр, «система действовала ювелирно».

Американские власти ранее заявили, что российские испытания создали угрозу экипажу и Международной космической станции. Напомню, — вчера космический мусор несколько раз пролетал в непосредственной близости от МКС и экипажу пришлось перейти в корабли Союз и Crew Dragon, пристыкованные к станции.

Первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Шамсаил Саралиев подчеркнул, что Россия последовательно выступает против гонки вооружений в космосе.

Саралиев добавил, что Россия против превращения космоса в арену боевых действий. Российские военные утверждают, что ранее подобные испытания противоспутниковых систем в космическом пространстве проводили Китай, США и Индия.





Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал безрассудным поступком России испытание противоспутникового оружия. По оценке Столтенберга, это подтверждает тот факт, что Россия разрабатывает новые виды вооружений.