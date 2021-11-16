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Эксклюзив Эха 15:46, 16 ноября 2021

Гольц: Пока неизвестно, что именно вызвало появления огромного количества космического мусора на околоземной орбите

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» военный обозреватель Александр Гольц.
«Мы точно не знаем, что произошло на самом деле. У нас есть заявление Соединенных Штатов, а именно руководство Госдепартамента и министерства обороны о том, что Россия произвела испытания противоспутникового оружия. Это американская версия. Более или менее очевидно, что в околоземном пространство появилось неожиданным образом гигантское количество космического мусора. Из ниоткуда это взяться не могло. Версия американцев заключается в том, что Россия произвела испытания своей ракеты и уничтожила свой спутник, который уже много-много лет не работал. В результате появилось гигантское количество мусора, который, как выяснилось, представляет опасность и для международной космической станции», — сказал он.
А.Гольц отметил, что сведения об испытании ракеты в России засекречены, однако «аналитики говорят, что испытана могла быть ракета «Нудоль», которая уже много лет испытывают для противоракетной обороны Москвы».
Космический мусор накануне трижды пролетел мимо МКС. Все три опасных сближения с обломками разрушенного спутника и другим мусором стали только поводом для беспокойства экипажа и наземных центров управления полетами: никаких повреждений международная космическая станция не получила. В первые два раза экипаж, как положено правилами, переместился в пристыкованные корабли: российский «Союз М-19» и американский Crew Dragon. Там они пережидали те минуты, когда пролетавший мимо космический мусор представлял наибольшую опасность. Одной из групп пришлось пробыть в пилотируемой капсуле полтора часа. Но уже во время третьего сближения члены экипажа не стали перемещаться в корабли, продолжив работу в обычном режиме. Трансляцию происходящего вело американское космическое агентство NASA.
Соединенные Штаты обвиняют Россию в испытаниях противоспутникового оружия, которые создали угрозу для Международной космической станции. Об этом, в частности, заявил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс. Н.Прайс подчеркнул, что испытания оружия состоялись 15 ноября. Их целью служил один из российских спутников. В результате образовалось более полутора тысяч фрагментов космического мусора, а также сотни тысяч более мелких объектов. Накануне экипаж МКС был вынужден укрываться в кораблях «Союз» и Crew Dragon из-за угрозы столкновения с космическим мусором. Источник ТАСС в ракетно-космической отрасли утверждает, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обсудит сегодня эту тему с представителями NASA, которые приехали в Москву.


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