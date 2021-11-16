Граффити Бэнкси с «Мальчиком в панаме» будет выставлено на аукционе в США

Граффити уличного художника Бэнкси с «Мальчиком в панаме» из английского портового города Лоустофт будет выставлено на аукционе в США. Организаторы рассчитывают получить от 200 до 400 тысяч долларов. При этом в торговом доме признают, что для работ Бэнкси это не предел.

Некоторые эксперты считают, что граффити следовало бы купить властям Лоустофта, поскольку это хорошая возможность привлечь в город многочисленных туристов и помочь местной экономике.

