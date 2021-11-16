Представители Союза журналистов и СПЧ при президенте передали в Госдуму свои поправки к закону об иноагентах

Среди поправок есть так называемое «право на ошибку», — рассказала агентству Интерфакс представитель СПЧ Ева Меркачева. По ее словам, некоммерческим организациям или физическим лицам предлагается давать три месяца на устранение претензий, на основании которых их намеревались объявить иностранными агентами.