Представители Союза журналистов и СПЧ при президенте передали в Госдуму свои поправки к закону об иноагентах

Среди поправок есть так называемое «право на ошибку», — рассказала агентству Интерфакс представитель СПЧ Ева Меркачева. По ее словам, некоммерческим организациям или физическим лицам предлагается давать три месяца на устранение претензий, на основании которых их намеревались объявить иностранными агентами.
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