Депутат Саралиев: Россия всегда последовательно выступает против гонки вооружений в космическом пространстве

Россия всегда последовательно выступает против гонки вооружений в космическом пространстве. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Шамсаил Саралиев.

«Россия всегда последовательно выступает против гонки вооружений в космическом пространстве. Напомню, что Россия совместно с Китаем продвигает инициативу Организации Объединенных Наций по запрещению размещения оружия в космосе. Что касается Соединенных Штатов, то именно они активно занимаются испытанием оружия в космосе. На этом фоне обвинения в наш адрес, в адрес нашей страны, ничто иное, как политика двойных стандартов. Уверен, что компетентные органы, в том числе министерство иностранных дел России, дадут соответствующую оценку данному заявлению американского Госдепартамента. Наша страна исходит из того, чтобы сделать космос безопасным, мирным и не превращать его в арену боевых действий», — сказал он.

Соединенные Штаты обвиняют Россию в испытаниях противоспутникового оружия, которые создали угрозу для Международной космической станции. Об этом, в частности, заявил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс. Н.Прайс подчеркнул, что испытания оружия состоялись 15 ноября. Их целью служил один из российских спутников. В результате образовалось более полутора тысяч фрагментов космического мусора, а также сотни тысяч более мелких объектов. Накануне экипаж МКС был вынужден укрываться в кораблях «Союз» и Crew Dragon из-за угрозы столкновения с космическим мусором. Источник ТАСС в ракетно-космической отрасли утверждает, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обсудит сегодня эту тему с представителями NASA, которые приехали в Москву.