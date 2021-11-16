Министр здравоохранения заявил о завершении разработки отечественного лекарства от коронавируса «Мир 19»

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении разработки отечественного лекарства от коронавируса «Мир 19». Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова отметила, что препарат может бороться с различными мутациями вируса. Скворцова добавила, что препарат показал высокую эффективность в доклинических исследованиях, завершается вторая фаза клинических исследований.