В Тюменской области расширяется список общественных мест, для входа в который потребуются QR-коды

Об этом сообщил губернатор Александр Моор. Губернатор назвал QR-коды временной вынужденной мерой.
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Защитим Мемориал: «Заявление можно подписать по указанному в конце текста адресу» Раны, которые не успели затянуться за 30 постсоветских лет, снова кровоточат, и в лагеря идут новые поколения политических и «случайных» арестантов. А страной по-прежнему управляют люди с портретами Дзержинского в кабинетах…
«Мемориал» (российские власти считают иностранным агентом) под прицелом Евгения Альбац: Если раньше они как бы говорили: нет-нет, не сравнивайте, мы никак не связаны с тем кровавым НКВД. То сейчас, закрывая «Мемориал», они, по сути, говорят: да, мы наследники тех сталинских палачей…
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