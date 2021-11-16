Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова предложить Евросоюзу помочь Белоруссии в решении миграционного кризиса. Лавров также отметил недопустимость применения водомётов и слезоточивого газа к мигрантам на польско-белорусской границе.