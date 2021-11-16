Минобороны РФ подтвердило, что вчера были проведены испытания, в рамках которых сбит недействующий космический аппарат

Министерство обороны России подтвердило, что вчера были успешно проведены испытания, в рамках которых сбит недействующий российский космический аппарат. Военные утверждают, что это никому не угрожало.

Испытания 15-го ноября прошли успешно, ракетой был уничтожен недействующий спутник «Целина-Д», который висит на орбите еще с начала 80-х, говорится в заявлении оборонного ведомства. Никаких своих международных обязательств Россия при этом не нарушила – Москва действительно предупреждает Вашингтон о запусках межконтинентальных баллистических ракет, но нынешний пуск к таковым не относится. Это «плановая деятельность по укреплению обороноспособности страны, исключающая возможность внезапного нанесения ущерба безопасности страны в космической сфере и на земле».

В Пентагоне с этим не согласны. Там обвинили российских военных в безответственных действиях, которые поставили под угрозу безопасность космонавтов на МКС.

В министерстве обороны добавили, что ранее подобные испытания в космическом пространстве проводили США, Китай и Индия.

Вчера космический мусор несколько раз пролетел мимо Международной космической станции. На случай экстренной эвакуации экипаж переходил в пристыкованные к станции корабли «Союз» и Crew Dragon. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что примерно полторы тысячи обломков появились после того, как Россия испытала противоспутниковые системы.

В конце прошлого года космическое командование США сообщило, что российские военные провели новые испытания ракеты, нацеленные на уничтожение спутников. Утверждается что аналогичные испытания были и в апреле. В Москве заявили, что Вашингтон таким образом пытается оправдать собственные планы по размещению оружия в космосе.